Aganigi Naganigi sammelte Spende fürs Rotes Kreuz

Anton Holzer (links) mit Ince Mehmet. - © Rotes Kreuz Salzburg

Das Aganigi Naganigi in der Ignaz-Harrer-Straße gilt als eines der besten Kepab-Lokale in der Stadt Salzburg. Geführt wird das Lokal von Ince Mehmet, einem ehemaligen Boxer des österreichischen Nationalteams. Vor drei Jahren hatte er in seinem Lokal eine Spendenbox für das Rote Kreuz Salzburg aufgestellt. Nun wurde die Box voll und Mehmet übergab sie an Landesrettungskommandant Anton Holzer vom Roten Kreuz.