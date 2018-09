Aggressiver 52-Jähriger geht auf Frauen und Polizisten los

Am frühen Morgen attackierte und bedrohte ein 52-jähriger Mann Polizisten vor einem Lokal in Salzburg-Maxglan. Vorausgegangen war der Amtshandlung ein Raufhandel zwischen dem Salzburger und fünf Frauen im Alter von 27 bis 56 Jahren, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

Polizist verhindert Attacke auf Frau

Während der Amtshandlung wollte der Mann demnach auf seine 56- jährige Exfrau losgehen, konnte aber von einem Beamten davon abgehalten werden. Danach soll er attackierte die Polizisten attackiert und in weiterer Folge bedrohte haben. Der Mann wurde festgenommen werden. Verletzt wurde bei der Amtshandlung sowohl der Salzburger als auch ein Beamter. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Salzburg übernommen.