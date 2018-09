Agrarförderungen – EU-Kommissar schließt sich Kritik an

Der Europäische Rechnungshof (EuRh) verlangt eine Kurskorrektur bei den Agrarförderungen zugunsten kleinerer Betriebe. “Wir Rechnungsprüfer haben Zweifel, dass die Zielsetzung in der Agrarpolitik noch den Vorgaben in den Verträgen entspricht”, sagte Behördenpräsident Klaus-Heiner Lehne am Montag in einem Zeitungsinterview. Derzeit fließen rund 40 Prozent des gesamten EU-Haushalts – etwa 58 Mrd. Euro – jedes Jahr in die europäische Landwirtschaft.

Der EU-Agrarkommissar hat heuer eine Begrenzung (“Capping”) von Direktzahlungen (1. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik) vorgeschlagen. Die Förderungen in der Ländlichen Entwicklung (2. Säule) sollen aber nicht begrenzt werden. Hogan will Direktzahlungen an die Landwirte im Rahmen des nächsten EU-Budgets 2021-2027 ab 60.000 Euro kürzen und ab 100.000 Euro je Betrieb deckeln. Die Arbeitskosten der Betriebe soll bei der Förderhöhe berücksichtigt werden. Ob große Agrarländer wie Deutschland und Frankreich dem Vorschlag zustimmen, ist derzeit noch offen.

Die österreichische Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) zeigte sich mit dem Ergebnis des informellen Agrarministerrats zufrieden. Man habe eine “breite Unterstützung” erreicht, die vielfältige Funktion der Bauern in der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) für die Jahre 2021 bis 2027 zu berücksichtigen. Eine “allgemeine Ausrichtung” (“general approach”) der GAP in der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft bis Jahresende zu erreichen, sei möglich aber schwierig. “Es sind sehr, sehr viele Detailfragen und Knackpunkte noch offen”.

Die in einer Rede beim Agrarrat geäußerte harsche Kritik der TV-Köchin Sarah Wiener an den EU-Agrarförderungen für Großbetriebe, stieß bei den EU-Agrarministern teilweise auf keine Zustimmung. Man müsse auch Meinungen, die in der Öffentlichkeit vorherrschen, einen Raum geben, so Köstinger. “Wir haben sie sehr gerne eingeladen.”

Am Rande des informellen EU-Agrarministerrats ging es auch um den Sojaanbau. Österreich hat in den vergangenen 20 Jahren die Sojaanbaufläche von rund 14.000 auf 67.000 Hektar mehr als vervierfacht. Rund 28 Prozent davon sind aktuell Biofläche. Bis 2030 werde sich Österreich mit Soja selbst versorgen können, sobald die Fläche 100.000 Hektar erreiche, sagte der Donau-Soja-Obmann, Matthias Krön vor Journalisten.

Die proteinreiche Hülsenfrucht ist ein sehr wichtiges Futtermittel in der Viehhaltung, unter anderem für Schweine, Rinder und Geflügel. In Österreich wird rund die Hälfte des Soja für Tiere verwendet, die andere Hälfte für die Lebensmittelproduktion. Die Soja-Importe in die EU aus Nord- und Südamerika mit großteils gentechnikveränderten Sorten belaufen sich auf rund 12 Mrd. Euro jährlich und dafür sind rund 16 Mio. Hektar Ackerfläche notwendig. Der Sojaanbau in Südamerika hat zu großflächigen Waldrodungen und Soja-Monokulturen geführt. Viel Bio-Soja wird derzeit aus China importiert.

Der Soja-Ausbau in Österreich könne als Fallstudie auch für andere europäische Länder herangezogen werden, so der Donau-Soja-Obmann. Die im Jahr 2012 gegründete Organisation Donau Soja – heute mit rund 270 Mitgliedsorganisationen – propagiert den Ausbau von gentechnikfreien Sojabohnen in Ländern des Donauraums. In Österreich gebe es keine speziellen Subventionen für Soja, die Bauern hätten teilweise ihre Flächen umgestellt, weil es “ein gutes Geschäft” sei, sagt der Branchenvertreter. Länder in Osteuropa, etwa Ungarn, Slowakei, Kroatien, Serbien und Rumänien hätten noch viel Potenzial beim Sojaanbau.

