Airbus A400M der deutschen Luftwaffe am Salzburger Flughafen gelandet

Dieses Ungetüm landete am Montag in Salzburg. - © FMT-Pictures/MW

Ein besonders Flugzeug gab es am Montag am Salzburger Flughafen zu bestaunen. Ein Airbus A400M der deutschen Luftwaffe befand sich auf dem Rollfeld. Hintergrund der außergewöhnlichen Landung: Ein Transport für Gebirgsjäger in Oberbayern. Wir haben die Bilder für euch.