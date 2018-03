Airlines drängen in die Niki-Lücke in Wien

Kampf um Marktanteile am Wiener Airport - © APA

Am Flughafen Wien drängen mehrere Billigfluglinien in die Lücke, die Air Berlin und Niki nach der Pleite hinterlassen haben. Eurowings, Vueling, Wizz Air und der Niki-Nachfolger Laudamotion sind im Sommerflugplan am Aus- bzw. Aufbau ihres Flugprogramms, wie der Flughafen Wien am Mittwoch mitteilte. Der Sommerflugplan gilt vom 25. März bis zum 28. Oktober.