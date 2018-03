AK nimmt Salzburgs Tankstellen unter die Lupe: Halten Preise bis Ostern?

Es ist abzuwarten, ob die Tankstellenbesitzer (wieder einmal) vor den Feiertagen die Preise erhöhen. Keinen Grund zum Jubeln hat auch der Lungau mit einem historisch schlechten Ergebnis. „Nirgendwo anders in Salzburg ist das Tanken so teuer“, stellt AK-Vizepräsident Peter Eder verärgert fest. „Der Lungau braucht endlich einen funktionierenden Wettbewerb.“ Kurios: Salzburgs Autobahntankstellen sind teurer als in Bayern.

Die günstigste Tankstelle in eurer Nähe könnt ihr übrigens HIER finden.

182 Tankstellen ausgewertet

Der Durchschnittspreis im ganzen Bundesland Salzburg beträgt im März dieses Jahres für Super 1,194 Euro und für Diesel 1,134 Euro je Liter. Das sind gegenüber Dezember 2017 bei Super um 2,45 Prozent und bei Diesel um 2,41 Prozent weniger; bei einem 50-Liter-Tank bringt das eine Ersparnis von 1,50 Euro bzw. 1,40 Euro.

„Ob diese positive Entwicklung bis Ostern anhält, ist mehr als fraglich“, so AK-Konsumentenschützer Stefan Göweil. „Nicht selten erhöhen die Tankstellenbesitzer die Preise knapp vor den Feiertagen, um das Geschäft anzukurbeln. Deswegen sollten diejenigen Salzburgerinnen und Salzburger, die zu Ostern eine längere Strecke zurücklegen möchten, entweder sobald wie möglich tanken, genau die Preise vergleichen oder gezielt Diskonter-Tankstellen anfahren.“

Lungau bleibt Schlusslicht

Unangetastet von der Preisentwicklung bleibt die Benachteiligung des Lungaus. Salzburgs südlichster Bezirk liegt deutlich über dem Landesschnitt: Nämlich um 9,72 Prozent bei Super und 8,47 Prozent bei Diesel. Am billigsten tanken die Salzburgerinnen und Salzburger in der Landeshauptstadt: Sie zahlen um 4,19 Prozent weniger als der Super-Landesschnitt und um 2,73 Prozent weniger als der Diesel-Landesschnitt.

In Euro: Für einen 50-Liter-Tank müssen die Menschen im Lungau bei Super um 5,80 Euro und bei Diesel um 4,80 Euro mehr berappen als im Landesdurchschnitt. Noch krasser ist der Preisunterschied im Vergleich zur Stadt Salzburg: 8,30 Euro (Super) und 6,40 Euro (Diesel).

So ausgeprägt war der Preisunterschied des Lungaus zum Landesschnitt noch nie. Die Ursache liegt laut AK-Experten Stefan Göweil im Fehlen von potentiellen Preisdrückern. Wieder ein deutlicher Hinweis, wie wichtig Diskonter für die Entwicklung eines Preiswettbewerbs und eine damit verbundene Kostensenkung sind.

Salzburgs Autobahn-Tankstellen teurer als in Bayern

Keine Überraschung brachte der Autobahntankstellen-Vergleich. Die Tankmöglichkeiten an den Autobahnen bleiben nicht nur extrem teuer, die Preise driften auch immer weiter auseinander: So kostet Superbenzin auf den Autobahnen mittlerweile im Schnitt um 29 Prozent, Diesel um 30 Prozent mehr. Das bedeutet beim Tanken von 50 Litern Super oder Diesel derzeit Mehrkosten von rund 17 Euro. Im Vorjahr betrug der Unterschied noch 23,8 Prozent bzw. 14 Euro.

Generell ist Salzburg bei den Treibstoffen günstiger als Bayern (Stand März 2018: Super -13,20 Prozent und Diesel -6,42 Prozent). Kurioserweise gilt das aber nicht für Autobahntankstellen. Denn Salzburgs Autobahntankstellen waren im Test teurer. „Einen plausiblen Grund, der solch hohe Preise rechtfertigt, gibt es nicht“, so Stefan Göweil. „Das kann ich mir nur mit bewusst sehr hoch angesetzten Preisen der österreichischen Mineralölkonzerne erklären.“ Im Vergleich: In Deutschland liegt der Preis-Unterschied zwischen Autobahntankstellen und Tankmöglichkeiten abseits der Autobahnen bei 12 Prozent – in Salzburg bei 30 Prozent.

AK-Treibstoff-Tipps: