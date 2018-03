Akito Watabe fixierte in Klingenthal Gesamt-Weltcup-Sieg

Watabe dominierte die ganze Saison - © APA (dpa)

Akito Watabe hat am Sonntag vorzeitig erstmals den Gesamt-Weltcup in der Nordischen Kombination gewonnen. Dem noch 29-jährigen Japaner reichte in Klingenthal ein dritter Rang hinter den Deutschen Fabian Rießle und Johannes Rydzek zum Gewinn der großen Kristallkugel. Der letzte Herausforderer Jan Schmid (NOR) hätte vor Watabe bleiben müssen, wurde aber nur Vierter.