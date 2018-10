Aktion gegen „unterbelichtetes“ Radeln in Salzburg

Eine gute Sichtbarkeit beim Radeln beginnt mit einer funktionierenden Lichtausstattung. - © LMZ/Otto Wieser

Die Tage werden kürzer, die Sicht schlechter. Gerade in der kalten Jahreszeit ist es wichtig, als Radfahrer sichtbar zu sein. Teams von Polizisten und Radserviceleuten werden daher im Oktober wieder an stark frequentierten Radler-Ecken in der Stadt Salzburg “postiert”.