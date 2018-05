Pfingsten in Lignano: “Aktion scharf” gegen Alkohol-Exzesse

Die italienische Polizei hat nach schlechten Erfahrungen in den vergangenen Jahren für Pfingsten eine “Aktion scharf” gegen Alkoholexzesse junger Österreicher in Lignano angekündigt. Randalierer sollen aus dem Adria-Badeort verbannt werden. Rettungswagen stehen bereit, die Polizei führt Kontrollen durch. “Wir werden besonders streng sein”, kündigte der Polizeichef von Udine an.