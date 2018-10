Aktion “Toter Winkel” für weniger Verkehrsunfälle in Salzburg

Vor allem Kinder werden im Straßenverkehr leicht übersehen. - © APA / Archiv

Trotz gesetzlich vorgeschriebener Spiegel am Lkw können Fahrer nicht jeden Bereich rund um ihr Fahrzeug einsehen. Radfahrer oder Fußgänger, die sich in diesen Bereichen aufhalten, können vom Fahrer nicht gesehen werden. Daher entstehen vor allem in Kreuzungsbereichen immer wieder gefährliche Situationen – bis hin zu tödlichen Verkehrsunfällen. Deshalb haben Land Salzburg, Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) und Wirtschaftskammer einen Aktionsplan “Toter Winkel” ins Leben gerufen.