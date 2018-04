Alaba fällt laut “Bild” definitiv für Real-Hinspiel aus

Alaba muss gegen Real zuschauen - © APA (dpa)

Österreichs Fußball-Star David Alaba wird das Halbfinal-Hinspiel von Bayern München am Mittwochabend gegen Real Madrid verpassen. Das berichtete die “Bild”-Zeitung. Alaba fehlte zuvor am Vormittag auch bei einer leichten Aktivierungseinheit der Bayern. Bereits das Abschlusstraining am Dienstag hatte der 25-Jährige wegen seiner vom Rücken ausgehenden Oberschenkelprobleme verpasst.