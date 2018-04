Alaba hatte Rückenprobleme - © APA (dpa)

Der FC Bayern kann für das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Sevilla wieder mit David Alaba planen. Österreichs Fußball-Teamspieler hat am Montag nach überstandenen Rückenproblemen in München am geheimen Teamtraining teilgenommen, wie der deutsche Meister berichtete. Der Wiener hatte beim 2:1 in Sevilla sowie am Wochenende beim Gewinn der Meisterschaft in Augsburg gefehlt.