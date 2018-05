Alaba und Arnautovic lassen Transferspekulationen kalt

“Im Moment ist es nicht spruchreif”, erklärte Alaba am Montag im ÖFB-Teamcamp in Schwaz. “Ich fühle mich in München sehr, sehr wohl und habe da auch noch einiges vor.” Er wisse, dass es im Fußball sehr schnell gehen könne. Im Moment liege der Fokus aber auf dem Nationalteam und der folgenden Vorbereitung bei den Bayern. Von einem Interview mit der spanischen Zeitung “As”, in dem sein Vater George vor zehn Tagen das Interesse von Real bestätigt hatte, wollte Alaba nichts wissen. “Er weiß auch nichts davon.”

Arnautovic ergänzte, dass jeder Spieler in einem Topverein spielen wolle. Der Angreifer, der bereits in der Anfangsphase seiner Karriere bei Inter Mailand unter ManUnited-Trainer Jose Mourinho gespielt hatte (2009/10), wies aber auch darauf hin, nicht alle Medienspekulationen für bare Münze zu nehmen. “Ich habe nichts gehört und konzentriere mich voll auf West Ham”, betonte Arnautovic. “Was die Medien schreiben, schreiben sie sehr gerne. Da schreibt ein Hans Franz in die Zeitung und die ganze Welt übernimmt das. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen.”

(APA)