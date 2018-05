Alabas Vater zu Real-Gerüchten: “Ist kein Geheimnis”

Verlässt David Alaba Bayern München? Real Madrid ist interessiert - © APA (AFP)

In den andauernden Spekulationen um einen möglichen Vereinswechsel von ÖFB-Star David Alaba hat sich nun dessen Vater zu Wort gemeldet. Gegenüber der spanischen Sport-Tageszeitung AS meinte George Alaba am Freitagabend (Online-Ausgabe): “Jeder weiß, dass Real Madrid wirklich an David interessiert ist. Aber ich kann im Moment darüber nicht mehr sagen.”