Alaphilippe erstmals Fleche-Wallonne-Sieger – Konrad Zehnter

Premierensieg für Julian Alaphilippe - © APA (AFP)

Radprofi Julian Alaphilippe hat erstmals die Fleche Wallonne gewonnen. Der 25-jährige Franzose setzte sich am Mittwoch nach 198,5 km von Seraing nach Huy mit vier Sekunden Vorsprung vor Alejandro Valverde durch. Der Spanier ist beim Ardennen-Klassiker in Wallonien mit fünf Triumphen Rekordsieger, von 2014 bis 2017 jubelte er viermal in Serie. Der Niederösterreicher Patrick Konrad wurde Zehnter.