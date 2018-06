Alarmstufe 3: Bauernhof in Lamprechtshausen steht in Flammen

Alarmstufe 3 wurde ausgelöst, die umliegenden Feuerwehren sind im Einsatz (Symbolbild). - © Bilderbox

Zu einem Brand in einem Bauernhof kam es Montagnachmittag in Arnsdorf in der Gemeinde Lamprechtshausen (Flachgau). Es wurde Alarmstufe 3 ausgelöst, die umliegenden Feuerwehren sind im Einsatz.