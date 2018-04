Alarmstufe 3 bei Muli-Brand in Großarl

Das Fahrzeug geriet in der Garage in Brand. - © FF Großarl

Alarmstufe 3 musste am Freitagabend bei einem Brand in Großarl (Pongau) ausgerufen werden. Auf einem Bauernhof stand in einer Garage ein Muli in Brand. Neben der Feuerwehr Großarl rückten auch die Kameraden auf Hüttschlag und St. Johann aus.