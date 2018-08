Massaker in Albanien: Mann erschießt acht Verwandte mit Kalaschnikow

Eine unfassbare Bluttat spielte sich in Albanien ab. - © Bilderbox

Ein 24-Jähriger hat nahe der Kleinstadt Selenica in Südalbanien (15 Kilometer nordöstlich der Stadt Vlora, Anm.) acht Verwandte erschossen. Er sei nach einer großangelegten Suche der Polizei am Samstag in der Früh verhaftet worden, berichteten lokale Medien unter Berufung auf die Polizei. Es handle sich um das schwerste Massaker in den vergangenen 20 Jahren, hieß es.