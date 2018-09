Drittrunden-Aus für Zverev und Kerber bei US Open

Zverev gratulierte seinem Landsmann artig - © APA (GETTY)

Die junge Spielergeneration hat am sechsten Tag der US Open im Herren-Turnier einen Rückschlag erlitten. Der als Nummer 4 gesetzte Alexander Zverev scheiterte am Samstag in der dritten Runde in New York überraschend nach 3:09 Stunden an seinem 34-jährigen deutschen Landsmann Philipp Kohlschreiber mit 7:6(1),4:6,1:6,3:6. Bei den Damen verlor die Deutsche Angelique Kerber gegen Dominika Cibulkova.