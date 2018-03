Alexander Zverev folgte Isner ins Miami-Finale

Zverev derzeit nicht zu stoppen - © APA (AFP/Getty)

Alexander Zverev greift am Sonntag in Miami nach seinem dritten Titel bei einem Masters-1000-Turnier. Der deutsche Tennisprofi setzte sich am Freitag im Halbfinale gegen den Spanier Pablo Carreno mit 7:6(4),6:2 durch und spielt nun gegen John Isner (USA) um seinen ersten Turniersieg 2018. Bei einem Erfolg könnte Zverev am Montag als Weltranglisten-Dritter ausgewiesen werden.