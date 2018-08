Platz 7 für die Schwestern Alexandri im EM-Synchron-Duett - © APA (AFP)

Die EM-Bewerbe im Synchronschwimmen im Rahmen der Multisport-EM in Glasgow sind am Dienstag für die 20-jährigen Drillingsschwestern Alexandri mit zwei siebenten Finalplätzen in der Freien Kür zu Ende gegangen. Anna-Maria und Eirini-Marina schafften dies im Duett, Schwester Vasiliki Pagona im Solo. Die beste OSV-Platzierung bei diesen Titelkämpfen war Rang fünf für das Duett in der Technischen Kür.