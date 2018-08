“Alf” kehrt ins Fernsehen zurück

“Alf”-Autor Tom Patchett und Paul Fusco, der die Alf-Puppe bewegte und spielte, seien an dem Projekt beteiligt.

The original series ran for four seasons on NBC – 'ALF' was performed by puppeteer Fusco, with Max Wright, Anne Schedeen, Andrea Elson and Benji Gregory rounding out the cast https://t.co/16N0wfm6M3

— Hollywood Reporter (@THR) 2. August 2018