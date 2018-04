Aliyev gewinnt nach ersten Prognosen Wahl in Aserbaidschan

Aliyev regiert das Land am Kaspischen Meer seit 15 Jahren - © APA (AFP)

Bei der Präsidentenwahl in der autoritär geführten Südkaukasusrepublik Aserbaidschan geht Amtsinhaber Ilham Aliyev ersten Prognosen zufolge als eindeutiger Sieger hervor. Nachwahlbefragungen sahen ihn bei rund 87 Prozent der Stimmen, wie lokale Medien in Baku am Mittwoch berichteten.