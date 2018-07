Alko-Lenker versteckte sich nach Unfall im Gebüsch

Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden - © APA (Stadtfeuerwehr Güssing)

Ein alkoholisierter Pkw-Lenker hat sich Mittwochabend nach einem Verkehrsunfall zwischen Neustift und Güssing in einem Gebüsch versteckt. Polizei und Feuerwehr waren zu dem Autounfall ausgerückt und machten sich, nachdem sie das leere Fahrzeug sahen, auf die Suche nach dem Fahrer. Der Mann bestritt zunächst, gefahren zu sein. Er besitzt keinen Führerschein, so die Polizei am Donnerstag.