Alko-Lenkerin überschlug sich auf Tiroler Inntalautobahn

Der Alkotest verlief bei der Lenkerin positiv

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag auf der Tiroler Inntalautobahn (A12) bei der Ausfahrt Innsbruck-Ost einen Unfall verursacht. Die 48-Jährige war in einer Linkskurve ins Schleudern geraten, touchierte hintereinander zwei Betonleitwände und überschlug sich schließlich, teilte die Polizei mit. Die verletzte Lenkerin wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.