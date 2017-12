Alko-Unfall in Traun: Keiner will gefahren sein

Wer den Wagen tatsächlich gelenkt hat, konnte die Polizei bislang nicht feststellen. (Symbolbild) - © Bilderbox

Ein 46-Jähriger und seine 30-jährige Lebensgefährtin haben sich nach einem Crash ihres Pkw mit einem anderen Auto am Donnerstagabend in Traun (Bez. Linz-Land) in Oberösterreich gegenseitig beschuldigt, am Steuer gesessen zu sein. Ein Alkotest bei dem Mann ergab 2,16 Promille. Seine Freundin verweigerte zwar den Test, rückte ihren Führerschein aber freiwillig heraus, teilte die Polizei OÖ am Freitag mit.