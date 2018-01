Alkohol am Steuer – Zwei Mopedfahrer in Wien-Penzing getötet

Riskantes Überholmanöver kostete zwei Männern das Leben - © APA (Archiv/Gindl)

Zwei Mopedfahrer, deren Zweirad am Mittwochabend in Wien-Penzing von einem überholenden Auto touchiert worden war, sind noch an der Unfallstelle in der Cumberlandstraße gestorben. Die beiden Männer erlitten trotz Helmen schwerste Kopfverletzungen, sagte Andreas Huber, Sprecher der Berufsrettung, auf APA-Anfrage.