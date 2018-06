Grazer Studie: So durstig macht Alkohol

Bier steigert das Trinkbedürfnis - © APA (Gindl)

Zucker- und auch Alkoholkonsum machen durstig. Laut einer Studie des South Western Medical Center der University of Texas und der Med-Uni Graz dürfte in beiden Fällen das in der Leber gebildete Hormon FGF21 dafür verantwortlich sein. Die Forscher präsentierten ihre neuen Einblicke in die Regulation des Durstgefühls im Fachblatt “Cell Metabolism”, wie die Med-Uni am Montag hinwies.