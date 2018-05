Die "Beißerin" wollte offenbar ihren Ehemann verteidigen - © APA

Eine alkoholisierte 32-Jährige hat am Donnerstag in Oberlangkampfen (Bezirk Kufstein) in Tirol einen Polizisten ins Bein gebissen. Die Beamten hatten zuvor versucht ihren 50-jährigen, ebenfalls betrunkenen Ehemann festzunehmen, berichtete die Exekutive. Dies wollte die Frau offenbar verhindern und ging auf die Beamten los.