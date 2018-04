In anderen Landeshauptstädten sind die Strafen mitunter höher als in Salzburg. In Graz kann das Genießen eines Drinks in den Verbotszonen bis zu 2.200 Euro kosten. In vielen der Städte zeigt man sich zufrieden mit dem Verbot, es kommt offenbar aber auch zu Verdrängungseffekten – es wird anderswo weitergetrunken.