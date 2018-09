Alkolenker crasht mit 2,58 Promille

Beiden Alkolenkern wurde der Führerschein abgenommen. (Symbolbild) - © APA/HANS KLAUS TECHT/Archiv

Satte 2,58 Promille hatte am Samstagmittag ein 51-jähriger Pkw-Lenker auf der Thumersbacher Landesstraße bei Zell am See (Pinzgau) intus, als er gegen einen Holzzaun krachte. Auf der Großarler Landesstraße in Großarl (Pongau) donnerte ein 21-jähriger Alkolenker mit 1,9 Promille in eine Steinmauer.