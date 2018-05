Alkolenker flieht nach Crash mit Taxi durch Salzburg

Betrunken flüchtete ein Pkw-Lenker von der Unfallstelle. (Symbolbild) - © APA

Eine betrunkene Fahrerflucht wurde in der Nacht auf Donnerstag einem 21-Jährigen zum Verhängnis. Nachdem er mit seinem Auto zuerst ein Taxi in der Salzburger Altstadt gerammt hatte, flüchtete er mit seiner Beifahrerin in Richtung Gstättengasse.