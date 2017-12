Schweizer Pkw-Lenker starb nach Alkohol-Unfall in Vorarlberg

Beide Fahrzeuge waren im Graben neben der Autobahn gelandet. Der Vorarlberger war danach zu Fuß geflüchtet und kehrte erst nach Intervention seines Vaters an die Unfallstelle zurück. Bei ihm waren 1,12 Promille Alkohol festgestellt worden.

Der Schweizer war mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, verstarb aber trotz Notoperation. Da der Unfallverursacher angab, der andere Pkw-Lenker hätte sein Fahrzeug auf der Autobahn abgestellt, soll eine Obduktion mögliche gesundheitliche Probleme vor dem Unfall klären.

Vergleichsweise glimpfliche Folgen hatte ein zweiter Unfall unter Alkoholeinwirkung am Vorabend mitten in Lustenau. Ein 36 Jahre alter betrunkener Pkw-Lenker touchierte bei einem Kreisverkehr einen Lkw auf der Gegenfahrbahn, der verkehrsbedingt angehalten hatte. Durch die Kollision rollte der Lkw rückwärts und gegen einen nachfolgenden, ebenfalls stehenden Pkw. Alle Beteiligten blieben unverletzt, allerdings entstand am Lkw sowie am Pkw einer Lustenauerin Totalschaden.

(APA)