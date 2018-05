Alkolenker geht nach Unfall zu Fuß ins Krankenhaus

Der Mann war bei dem Unfall alkoholisiert. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

Ein 23-jähriger Alkolenker ist in der Nacht auf Sonntag nach einem Unfall in Tamsweg (Lungau) zu Fuß von der Unfallstelle zum zwei Kilometer entfernten Krankenhaus gegangen. Die Polizei traf in der Zwischenzeit am Unfallort ein und konnte den Lenker schnell ausforschen. Der Mann hatte 1,44 Promille Alkohol im Blut, berichtete die Polizei am Sonntag.