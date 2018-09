Alkolenker halten Polizei in Salzburg auf Trab

Alkolenker waren in Salzburg unterwegs. (SYMBOLBILD) - © APA

Betrunken im Straßenverkehr wurden am Samstag zwei Männer in Tenneck (Pongau) von der Polizei erwischt – nur besaß keiner von ihnen einen Führerschein. In der Nacht auf Sonntag beschädigte in Bad Vigaun (Tennenau) ein Alkolenker mehrere Fahrzeuge beim Ausparken und lieferte sich anschließend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei.