Alkolenker kracht gegen Leitschiene: Verletzt

Zwei Unfälle forderten am Sonntag in Salzburg Verletzte. Auf der A10 kam ein 36-Jähriger im Brentenbergtunnel von der Fahrbahn ab und touchierte mehrmals die Tunnelwand. In St. Johann (Pongau) stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Die Verletzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden.