Alkolenker liefert sich wilde Verfolgungsjagd durch Salzburg

Die Verfolgungsjagd endete in Salzburg-Lehen.

Die Salzburger Polizei hat einen Alkolenker nach einer Verfolgungsjagd am Samstag in den Morgenstunden geschnappt. Der 19-Jährige hatte keinen Führerschein, er hätte am Montag zur Prüfung antreten sollen. Das berichtete das Landespolizeikommando.