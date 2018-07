Mit 1,9 Promille im Blut verursachte ein 29-Jähriger in Zell am See einen Unfall. - © Bilderbox/Symbolbild

Ohne Führerschein, dafür mit 1,9 Promille Alkohol im Blut verursachte ein 29-Jähriger am Dienstagabend in Zell am See (Pinzgau) einen Verkehrsunfall. Der Mann floh nach dem Crash, konnte aber wenig später von der Polizei geschnappt werden. Er zeigte sich geständig und wurde angezeigt.