Streifenpolizisten entdeckten das Auto ohne Kennzeichen zwischen Kaprun und Zell am See, so die Exekutive. Bei der Fahrzeugkontrolle gab der Lenker aus Portugal an, dass er das Auto gerade erst gekauft habe und es nach Hause überstellen möchte.

Alkolenker nun ohne Führerschein

Ein mit ihm durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert von 0,82 Promille. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein ab, der Mann wird zudem bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt.