Alkolenker “tankt” 1,66 Promille in Straßwalchen

Der Führerschein wurde dem Flachgauer abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, so die Polizei.

Weiterer Alkolenker in Golling

Am Abend des gleichen Tags wurde ein Autofahrer aus Kanada wegen seiner unsicheren Fahrweise in Golling (Tennengau) aus dem Verkehr gezogen. Der Alko-Test ergab einen Wert von umgerechnet 1,82 Promille. Neben einer Sicherheitsleistung in Höhe von 1.800 Euro musste der Alkolenker auch seinen Führerschein abgeben, bestätigte die Polizei auf S24-Anfrage.