Anthering: Alkolenker überfährt Mann und flüchtet

Der Betrunkene ließ den Schwerverletzten im Stich. (Symbolbild) - © Bilderbox

Mit seinem Auto überfahren hat ein 34-Jähriger am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Anthering (Flachgau) einen auf der Straße liegenden Mann. Der Pkw-Lenker wählte zwar den Notruf, fuhr aber davon, anstatt sich um den Schwerverletzten zu kümmern. Ein Alkotest brachte kurz darauf ein positives Ergebnis.