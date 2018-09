Der Alkolenker überschlug sich auf der L101 und wurde verletzt. - © FF Mattsee

Ein 22-Jähriger war am Freitag mit seinem Auto von Obertrum in Richtung Mattsee (Flachgau) auf der L101 unterwegs. Er kam auf der Fahrbahn zu weit nach rechts, kollidierte mit der Leiplanke und überschlug sich in der Folge. Das Auto kam auf den Rädern zum Stehen, der junge Lenker verletzte sich.