Alkolenker zieht nach Unfall Ölspur durch Großarl

Der 44-jährige Pongauer krachte Donnerstagabend mit seinem Firmen-Pkw gegen mehrere Metallpfosten. Das Fahrzeug wurde dabei so schwer beschädigt, dass die Ölwanne aufriss, berichtet die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag.

Ölspur in Großarl: Lenker hatte 1,66 Promille intus

Der Mann fuhr jedoch weiter, bis sein Fahrzeug nach etwa einem Kilometer auf Grund des massiven Ölverlusts nicht mehr funktionsfähig war. Ein bei dem 44-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,66 Promille. Der Pongauer wird angezeigt, der Führerschein wurde ihm noch an Ort und Stelle abgenommen. Die Freiwillige Feuerwehr Großarl war mit 18 Mann im Einsatz und führte die Aufräumarbeiten durch.