Alkolenkerin (36) schläft mitten auf B311 ein

Wie die Polizei Salzburg am Samstagnachmittag mitteilte, blieb die Pongauerin mit ihrem Fahrzeug mitten am rechten Fahrstreifen der B311 stehen und schlief hinter dem Steuer ein. Der Motor lief indes weiter. In diesem Abschnitt ist eine Geschwindigkeit von 100 km/h erlaubt. Ein vorbeikommender Verkehrsteilnehmer informierte schließlich gegen 7 Uhr früh die Polizei.

Polizisten weckten Betrunkene auf B311

Streifenbeamte sicherten den Wagen ab und versuchten die, regungslos im versperrten Auto sitzende, Frau zu wecken. Ihr Kopf habe auf dem Lenkrad gelegen, so die Polizei.

Erst durch längeres massives Rütteln am Fahrzeug und Klopfen an den Scheiben habe sich die 36-Jährige bewegt. Die Polizisten bargen die Frau aus dem Fahrzeug und stellten dieses gesichert ab. Der Alkomattest bei der Autofahrerin ergab einen Wert von 1,88 Promille. Der Führerschein wurde sofort abgenommen. Die Frau wird an die Bezirkshauptmannschaft angezeigt.