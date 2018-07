Laut Polizei hatte die Frau 1,26 Promille - © APA (Archiv)

Eine betrunkene 21-Jährige hat sich am Sonntag in Steinerkirchen an der Traun im Bezirk Wels-Land bei einem Unfall mit ihrem Wagen überschlagen. Das Auto stürzte anschließend über eine Böschung und blieb dort liegen. Alle drei Insassen wurden laut Polizei verletzt und in das Klinikum Wels gebracht. Die Pkw-Lenkerin hatte 1,26 Promille Alkohol im Blut.