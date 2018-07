Alle Bundesligaspiele von Bayern München bereits ausverkauft

Die große Karten-Nachfrage für die Mannschaft des neuen Trainers Niko Kovac beziehe sich ebenso auf alle 17 Auswärtsspiele in der Liga. Bei Partien in der Fremde erhält der Club von ÖFB-Legionär David Alaba ein Kartenkontingent, das sich an der Größe des jeweiligen Stadions orientiert. Die Bayern starten am 24. August in der 75.000 Zuschauer fassenden Münchener Arena gegen Hoffenheim.

Die Kartenkontingente für das Pokal-Erstrundenspiel am 18. August beim Nord-Regionalligisten SV Drochtersen-Assel sowie für das Supercup-Finale am 12. August bei Eintracht Frankfurt sind ebenfalls vergriffen. In der Saison 2018/19 sehen die Besucher die Allianz Arena neu gestaltet. Im Stadion des deutschen Rekordmeisters sind nach dem Austausch von 25.000 Sitzen auf den Tribünen der Vereinsname, der Wahlspruch “Mia san Mia” sowie das Vereinswappen zu sehen.

