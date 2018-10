Alle drei Stunden ereignet sich Wildunfall in Salzburg

Wildunfälle passieren in Salzburg statistisch gesehen alle 3,5 Stunden (Archivbild). - © APA/dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

2.345 Wildtiere kamen 2016/17 im Straßenverkehr in Salzburg bei 2.300 Unfällen zu Tode. Dies bedeutet, dass sich alle 3,5 Stunden ein Unfall mit einem Wildtier auf Salzburgs Straßen ereignet. In Österreich waren es jährlich mehr als 76.000 Wildunfälle. Dabei kommen aber sehr oft nicht nur die Wildtiere zu Schaden, auch die Fahrzeuginsassen können schwer verletzt werden. 2017 gab es in Folge von Wildunfällen neun Verletzte.