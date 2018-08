Alles neu in Mariapfarr im Jubiläumsjahr

„Es schaut alles sehr gut aus und wir liegen voll im Zeitplan“, zeigt sich Kustodin Christa Pritz mit den Arbeiten im neuen Pfarr-, Wallfahrts- und Stille Nacht-Museum zufrieden. „Ich bin jeden Tag mindestens einmal bei den Handwerkern. Die Maler sind schon fertig. Die Bodenleger auch. Jetzt sind noch die Elektriker und Tischler da. Dieser Tage beginnen wir damit, die große Krippe von 1740/50 aufzustellen, die auch schon Joseph Mohr damals in ,seiner‘ Kirche hatte. Dann haben wir noch rund vier Wochen, um die Exponate aufzustellen“, erklärtdie Museumsexpertin.

Das Jubiläumsjahr macht es möglich

Die Erweiterung war ein schon lange gehegter Wunsch der Gemeinde. Dank einer maßgeblichen Unterstützung des Landes wurde dieses Projekt nun im Jubiläumsjahr umgesetzt. „Mariapfarr erhält damit ein sehr attraktives, neues Angebot und die ganze Region einen wichtigen und nachhaltigen touristischen Impuls“, ist Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) überzeugt.

Der Ort ist einer der neun Schauplätze der Landesausstellung “200 Jahre Stille Nacht! Heilige Nacht!”. Hier war Joseph Mohr von Herbst 1815 bis zum Sommer 1817 Koadjutor. Von hier stammte auch sein Vater. Den Text schrieb der 24-jährige Jungpriester bereits 1816. Erstmals erklungen ist das Lied dann mit der Melodie von Franz Xaver Gruber zu Weihnachten 1818 in Oberndorf.

Prunkstücke in der Schatzkammer

All dies und noch viel mehr über die Zeit Mohrs im Lungau erfährt man in einem eigenen Raum im Museum. „Einen zweiten Schwerpunkt bildet der Themenbereich Wallfahrt, Pilgern und Frieden mit verschiedenen Medien- und Erlebnisstationen. Hier informieren wir auch über Friedensnobelpreisträger. Und dann gibt es noch eine ,Schatzkammer‘, in der Kostbarkeiten aus dem Besitz der Basilica sowie Leihgaben aus anderen Lungauer Pfarren ausgestellt sind – insgesamt rund zwei Dutzend Kelche, Monstranzen, Ziborien, Reliquienbehälter und andere Gerätschaften“, erzählt Pritz.

Folge dem Notenschlüssel

Dem Engagement von Bürgermeister und Museumsvereins-Vorsitzendem Franz Doppler (SPÖ) ist es mit zu verdanken, dass die Finanzierung des Projektes gesichert werden konnte. Das Konzept für den Umbau stammt von Edgar Schreiner, der in Salzburg ein Atelier für Ausstellungdesign betreibt. Der wissenschaftliche Input kommt von Hemma Ebner. „Als verbindendes Element durch die fünf Räume und als Leitsystem haben wir jetzt einen großen Notenschlüssel, der sich durch das gesamte Museum zieht. Ganz am Ende findet man eine Hörzelle, in der ,Stille Nacht!‘ in der Originalversion sowie in mehreren Sprachen erklingt“, beschreibt die Kustodin die neuen Eindrücke. Sehr froh ist sie darüber, dass es nun eine barrierefreie Gestaltung gibt. Dafür waren einige Adaptierungen im Pfarrhof, der immerhin bis ins 12. Jahrhundert zurückgeht, notwendig.