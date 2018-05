Almkanaltreppelweg: Neuer Radweg wird gebaut

Der neue Geh- und Radweg stellt einen Verlängerung bzw. einen Lückenschluss zum im vergangenen Jahr fertiggestellten Geh- und Radweg zwischen Karl-Höller- und Leopoldskronstraße dar.

Bauarbeiten laufen bis Ende Juli

“Mit der Verlängerung attraktivieren wir nicht nur eine der bei Radfahrern beliebtesten Nord-Süd-Verbindungen, sondern machen auch erneut ein Stück Natur in der Stadt Salzburg erlebbar”, so Baustadträtin Barbara Unterkofler (NEOS) in einer Aussendung. Baubeginn ist am 22. Mai, bis spätestens Ende Juli sollten die Baumaßnahmen abgeschlossen sein.

Der an den Naturraum angepasste Weg berücksichtigt den unter Schutz stehenden Bestand an Kopfweiden. Entlang des neuen Radweges werden weitere Kopfweiden gesetzt. Außerhalb des Wohngebiets und an den breiteren Bereichen des Weges werden Rastmöglichkeiten eingerichtet.