Alpinist stürzt am Großvenediger in Gletscherspalte

Ein 67-Jähriger ist am Samstag am Rückweg vom Gipfel des Großvenedigers im Gemeindegebiet von Prägraten (Bezirk Lienz) in eine Gletscherspalte gestürzt. Wie die Tiroler Polizei berichtete, konnte er von seinen Kameraden, mit denen er eine Seilschaft gebildet hatte, gehalten werden.